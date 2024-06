Il veicolo rubato “vestito” con targhe straniere non sfugge alla polizia locale. L’altra notte intorno alle 2 una pattuglia in via de Antichi ha notato un’auto in sosta in apparente stato di abbandono con targhe ucraine. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire che le targhe non appartenevano al veicolo che, invece, risultava rubato dal 2022. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, così come le targhe straniere.