Tambourine di Seregno: Lo scatenato folk dei TacaSbandà farà ballare!

Il folk da ballo e le canzoni “chandleriane“ di uno dei maggiori autori della scena indie-rock italiana. Sono i concerti che animeranno nei prossimi giorni il Tambourine di via Carlo Tenca. Martedì alle 21 per la rassegna “Tambourine Folk” al circolo seregnese arriveranno i TacaSbandà con il loro balfolk fatto di musiche della tradizione italiana, irlandese, francese e dei Balcani. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Giovedì alle 21.30 il palco sarà tutto per il nuovo sodalizio artistico formato da Pierpaolo Capovilla & Nicola Manzan: i due rileggeranno in chiave acustica le canzoni più intense scritte da Capovilla, partendo da quelle degli esordi con gli One Dimensional Man per arrivare ai brani incisi con Il Teatro degli Orrori, passando per i pezzi del disco solista “Obtorto Collo”, per quelli del progetto poetico-musicale “Finché galera non ci separi”, fino all’esperienza con I Cattivi Maestri. Testi taglienti e crudi, storie di sconfitta e di rammarico, canzoni sentimentalmente tristi e romantiche tutte da riscoprire con una nuova veste, cucita da Capovilla con il polistrumentista a cui si deve il progetto Bologna Violenta. In apertura il cantautore NeroLuce e il ruvido indie-rock dei Laika nello Spazio. Ingresso 10 euro con tessera Arci. In attesa dei live del Tambourine, i brianzoli appassionati di musica possono iniziare a gustarsi già oggi alle 20 al centro culturale teatro OppArt di Sovico un incontro con Stefano Cerati, che racconterà le sue interviste con star del rock come Jimmy Page, Robert Plant, Ozzy Osbourne e i Metallica, gli AcDc e gli Iron Maiden. A seguire dj-set con Chaosrock.

Domani alle 21, invece, il palco di via Giovanni da Sovico ospiterà il concerto del Bossanovafina Trio, con un repertorio che spazia dai classici della bossanova al samba, dal jazz alla Mpb, la musica popolare brasiliana. Info 039.90.08.448. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

F.L.