“Tagliando“ informatico al Cup Sportelli di prenotazione bloccati

Prenotazione e accettazione semplificate grazie al potenziamento del sistema informatico: anche il San Gerardo tende la mano ai pazienti, il nuovo corso scatterà il 12 giugno e sarà esteso ai canali ‘esterni’ di accesso sia regionali sia online. Ma il cambiamento richiede tempo e pazienza, l’operazione di aggiornamento dei programmi è complessa. La migrazione dal vecchio al nuovo software comincerà giovedì alle 14 e andrà avanti fino al lunedì successivo alle 7.30: durante la mutazione saranno bloccati gli sportelli Cup, Contact center, Farmacie e PrenotaSalute e anche tutti i sistemi di pagamento (Cup, PagoPa e casse automatiche). Ma le visite e gli esami già fissati nei giorni 8 e 9 verranno effettuati. Bisognerà regolarsi sul ticket o per la libera professione entro le 14 dell’8 giugno.

Mentre il Cup del Laboratorio sarà attivo così come sempre dalle 7 alle 9.30, come la stampa dei referti tramite le casse automatiche nella palazzina Accoglienza. Neanche l’Ufficio Ricoveri subirà variazioni, rimarrà aperto dalle 7 alle 16. Le prenotazioni per l’Irccs San Gerardo saranno sospese anche nei Cup all’ospedale Vecchio in via Solferino a Monza, a Brugherio, a Lissone e a Macherio dalle 14 dell’8 giugno fino al 23 giugno. Anche qui un fermo necessario per portare a termine l’integrazione con il sistema centrale e poter offrire, pure in queste sedi, un servizio migliore per curarsi negli ambulatori del San Gerardo.

Bar.Cal.