Taglia un gelso del Comune. Anziano nei guai

Quale fosse il suo intendimento, esattamente non è dato sapere. Fatto sta che, come in una scena d’altri tempi, ha deciso di andre a tagliare un gelso vicino a casa, senza considerare però che si trattava di un albero di proprietà comunale. E quindi la decisione era vincolata a un permesso che non aveva mai chiesto. Se ne sono accorti gli agenti della polizia locale di Brugherio, che ieri mattina transitando in una piazzetta prossima al centro hanno sorpreso un uomo che, munito di scala, stava arbitrariamente tagliando i rami di un gelso di proprietà pubblica e posto su un’area pubblica. Si è provveduto pertanto a denunciare la persona, un 70enne brugherese, per danneggiamento di alberi. L’uomo era peraltro recidivo, dato che già stato denunciato per il medesimo reato lo scorso anno.

Da.Cr.