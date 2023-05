T-Red e piazza Roma Assi annuncia: "Cambiamo tutto"

di Cristina Bertolini

Aria di festa in piazza Roma per il centrodestra, dopo lo storico ribaltone. Abbracci, bandiere e cori da stadio hanno salutato il nuovo sindaco Roberto Assi, eletto direttamente al primo turno con il 58,66% (quasi il doppio del suo rivale diretto Damiano Chirico, che si è fermato al 32,29%).

La maggioranza che sostiene Roberto Assi avrà 16 rappresentanti in Consiglio comunale (il sindaco, 6 di Bpe, 4 di Fratelli d’Italia, 3 della Lega e 2 di Forza Italia). La minoranza avrà 9 seggi: i candidati sconfitti Damiano Chirico e Giovanna Borsotti, 4 al Pd, 2 a Brugherio è tua e 1 a Alleanza progressista. Ieri mattina la proclamazione ufficiale dei risultati e l’elezione immediata. Lunedì sera è andato in sala consiliare anche il sindaco uscente Marco Troiano, che dopo due mandati si è dovuto fermare. "Ancora una volta complimenti e buon lavoro a Roberto Assi; tornerò al mio ruolo di funzionario regionale", ha detto, ringraziando i dipendenti coinvolti nel processo elettorale, per il lavoro dietro le quinte, polizia locale, carabinieri e forze dell’ordine che hanno presidiato i seggi. "Avverto tutto il peso di questa fiducia e spero di non deludere i miei concittadini – ha detto Assi –. I quartieri non dovranno più essere periferia abbandonata; l’amministrazione deve essere alleata dei cittadini e non il loro censore. Primi temi da affrontare quello dei T-Red e della viabilità". Quindi Assi per viale Lombardia promette da subito la disattivazione della rilevazione del salto di corsia che ha causato migliaia di multe, confermando la rilevazione dell’infrazione del semaforo rosso, ma aumentando il tempo del giallo.

Da rivedere anche l’assetto viabilistico del centro, tornando nei quartieri in una visione policentrica della città.

"Per prima cosa riapriremo piazza Roma – lancia l’affondo Michele Bulzomì (capogruppo di Forza Italia) – siamo vivi e daremo un grosso contributo in Consiglio comunale". Soddisfatto Rosario Mancino, per 10 anni coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: "Dieci anni fa – ricorda – sostenemmo già la candidatura di Roberto Assi, con Fratelli d’Italia contro Forza Italia e Lega. Siamo stati i primi ad avere fiducia in lui".

Accetta sportivamente la sconfitta Damiano Chirico: "Questo risultato viene da lontano - ammette - da uno scollamento tra l’amministrazione e la città, di cui i T-Red sono stati l’episodio più virulento. Crediamo nel nostro programma elettorale e faremo opposizione chiara e trasparente".