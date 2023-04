Superlavoro per i Park Angels I volontari vegliano sul verde

A vegliare sul patrimonio storico arboreo dei giardini della Villa ci sono i Park Angels, 48 volontari che garantiscono circa 25 ore settimanali di sorveglianza. Ieri si sono avvicendati in 18. "Tanti entrano nei giardini in bicicletta – racconta Roberto Viscardi – chiediamo di uscire e lasciare le bici fuori dai tornelli. Purtoppo ci sono poche rastrelliere nei passaggi tra Parco e giardini. Abbiamo chiesto al Comune di metterne altre". "Nonostante le richieste di non giocare a pallone nei giardini reali – dice la moglie Mariella, anche lei volontaria Park Angel – appena ti giri vedi palloni volare. Chiediamo di andare a giocare a pallone nei pratoni del parco". Fra le richieste dei visitatori: bagni e bar ristoro.

Gli Angeli del Parco hanno a cuore anche i piccoli animali: "Sono stati tagliati i canneti della roggia rifugio dei piccoli germani e anatroccoli, ora preda di cani liberi e cornacchie".