Superalcolici ai ragazzini: sigilli al market

Vendeva superalcolici anche ai ragazzini, addirittura sotto i sedici anni. Gli agenti della polizia locale di Seregno hanno eseguito un provvedimento di chiusura per 8 giorni di un minimarket di Seregno, disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. In particolare, a seguito di un controllo effettuato dal Comando di polizia locale di Seregno lo scorso 2 novembre, gli agenti hanno identificato dei minorenni a uno dei quali erano state vendute due bottiglie di vodka acquistate in un minimarket del centro, a due passi dalla biblioteca e quindi frequentato anche da giovanissimi. Anche lo scorso 5 agosto gli agenti avevano effettuato un intervento nei confronti di due ragazze minorenni trovate in strada ubriache che avevano raccontato di aver consumato una bottiglia di Jack Daniel’s, acquistata nello stesso minimarket.

Tutti fatti che hanno così delineato l’esposizione a un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei ragazzi. Accertati i rischi per la sicurezza pubblica, il Questore ha dunque disposto la sospensione delle attività per 8 giorni.

Da.Cr.