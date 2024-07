Super assistenza agli anziani. L’intelligenza artificiale in casa con i sensori “CareConnect“

Domani alle 17.30 a Biassono sarà presentato il progetto “CareConnect“, che vede come capofila la Cooperativa Sociale Arcoiris, l’Ambito Territoriale di Carate Brianza e Auser Monza Brianza. Il progetto, presentato alla Fondazione Cariplo, rappresenta un’innovativa iniziativa volta a migliorare l’assistenza domiciliare agli anziani parzialmente autosufficienti, grazie all’adozione di tecnologie avanzate. Con il supporto di BRIDGe, una soluzione sviluppata da Lyotech SRL, il progetto mira a monitorare in modo discreto ma continuo le attività delle persone fragili e dei loro caregiver. Grazie all’utilizzo di sensori non invasivi installati nelle abitazioni e a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, BRIDGe offre infatti un monitoraggio discreto ma continuo di ciò che accade in casa.

Non solo. È anche in grado di apprendere i modelli comportamentali delle persone e di rilevare eventuali anomalie, inviando notifiche istantanee al caregiver attraverso un’applicazione mobile dedicata.

Questo permette al caregiver di intervenire prontamente in caso di necessità, garantendo una maggiore tranquillità sia per l’anziano che per chi si prende cura di lui.

“CareConnect“ rappresenta un importante passo avanti nel campo dell’assistenza domiciliare, offrendo una soluzione innovativa e tecnologicamente avanzata per migliorare la qualità della vita delle persone fragili e dei loro caregiver. Il progetto, della durata di 12 mesi, coinvolgerà 20 anziani e le loro famiglie che verranno supportate dall’équipe di professionisti di Arcoiris nell’adozione dello strumento tecnologico.

È possibile prendere parte alla sperimentazione se residenti in uno dei Comuni del Distretto di Carate Brianza. Il 17 luglio alle 18.30 è previsto l’incontro di presentazione del progetto alla cittadinanza. Chi è interessato può partecipare gratuitamente all’evento che si terrà alla sala civica del Comune di Biassono.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Arcoiris Cooperativa Sociale ai numeri di telefono 342.79.57.948 - 340.71.86.186.

Oppure scrivere per email all’indirizzo info@arcoiriscooperativa.comotidiane degli anziani, fornendo notifiche immediate ai caregiver in caso di necessità.

Sonia.Ronconi