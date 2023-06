Suoni Mobili extra large Dal jazz all’Estremo Oriente Un tour lungo due mesi

di Fabio Luongo

Quasi due mesi di concerti tra jazz italiano e internazionale, musica spiritual, gospel e tango, canzone d’autore e sonorità provenienti dal Medioriente, dai Caraibi e dall’Estremo Oriente. Un lungo viaggio che terrà compagnia all’estate brianzola fino alla metà agosto, con show itineranti tra Brianza monzese e lecchese, con qualche incursione a Milano e sulle sponde del lago di Como. Si alza il sipario sulla nuova edizione di Suoni Mobili, il festival organizzato dall’associazione Musicamorfosi insieme al Consorzio Villa Greppi. Ricchissimo il cartellone, che spazierà dal jazz alla world music e che coinvolgerà artisti come Antonella Ruggiero, Giovanni Falzone, Michele Fazio, Yumi Ito, Marco Mezquida e Ana Carla Maza.

Già domani alle 21.30 al Parco Tittoni di Desio la rassegna porterà i Radicanto (nella foto in basso): tradizione pugliese e suoni del Mediterraneo, canzone d’autore e folk acustico con la voce di Maria Giaquinto, le chitarre di Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe, il sax di Claudio Carboni e la batteria di Francesco De Palma. Venerdì alla stessa ora il Santuario di San Pietro Martire a Seveso farà da scenario per “Around Stabat Mater“, un’originale rilettura del capolavoro vocale sacro scritto da Giovanni Battista Pergolesi nel Settecento proposta da uno dei nomi di punta del jazz italiano, il trombettista Giovanni Falzone, affiancato da Nadio Marenco alla fisarmonica e Andrea Andreoli al trombone (nella foto in alto). Domenica mattina in Villa Mirabello a Monza “Revolution Cello“ col violoncello di Giovanni Astorino e “Unconventional Strings“ con l’Alkemia Quartet, che si muove tra jazz e fusion, classica e tango, passando per il rock di Frank Zappa.

Lo stesso quartetto sarà protagonista martedì 4 luglio alla Villa Gernetto di Lesmo con “Italian Dna“, mentre il giorno successivo a Usmate, nella Cappella San Felice, sarà di scena l’arpista svizzera Esther Sévérac. Il 6 luglio a Cesano Maderno “Tango sacro“ con la cantante Paola Fernandez Dell’Erba e l’organista Hernan Fassa, l’8 a Nova “The Great jazz Gig in the Sky“, a 50 anni dal capolavoro “The dark side of the moon“ dei Pink Floyd, una rilettura tra jazz e progressive di Boris Savoldelli a voce ed elettronica, Massimiliano Milesi al sax e Pietro Gozzini al contrabbasso. Tra le altre date, il “Kurdish blues“ di Ashti Abdo a Monza, l’electro-folk balearico della cantante e chitarrista spagnola Anna Ferrer a Cesano, il gruppo dei Satoyama - vincitori dell’edizione 2022 di Nuova Generazione Jazz - a Usmate e il duo formato da Antonella Ruggiero alla voce e Roberto Olzer all’organo a Seregno. Tutti gli eventi sono a ingresso libero (in alcuni casi è necessaria la prenotazione) con donazione suggerita a partire da due euro per persona a concerto.