Suoni Mobili a ritmo di jazz Fine settimana di concerti fra Pink Floyd e Kurdistan

di Fabio Luongo

Le sonorità tradizionali del Kurdistan, i Pink Floyd riletti in chiave jazz-prog e un viaggio nella spiritualità che intreccia musica barocca ed elettronica. E poi il rock indipendente, il grande jazz, le colonne sonore e le canzoni moderne rivisitate con spirito classico.

Un tourbillon di concerti investirà la Brianza nel weekend. La rassegna Suoni Mobili oggi alle 21.30 in Villa Brivio a Nova metterà in campo l’evento “The Great Jazz Gig in the Sky”, rilettura in versione jazz del disco dei Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”, a 50 anni dalla sua pubblicazione. Protagonista il trio formato da Boris Savoldelli a voce e strumentazione elettronica, Massimiliano Milesi al sax e Pietro Gozzini al contrabbasso. Domani alle 11 nella Cappella Reale della Reggia di Monza “Kurdish Blues” col cantante e polistrumentista del Kurdistan siriano Ashti Abdo. Martedì in Villa Gernetto a Lesmo con “Paradiso”, un dialogo tra Bach, Mozart e compositori contemporanei come Arvo Part, uniti a versi della Divina Commedia. Al Parco Tittoni di Desio, invece, oggi alle 21.30 i dj-set di “Party ‘90 - Jurassic Park” con le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005. Domani dalle 19 “Festival Jazz” coi percorsi chitarristici di Sergio Arturo Calonego tra blues e musica etnica e le sperimentazioni del trio Oirt in bilico tra jazz, elettronica e ritmiche hip hop, con Alessio Pamovio a pianoforte e sintetizzatori, Fabrizio Fogagnolo al basso e Riccardo Tossi alla batteria.

Della partita anche lo Stolen Moments Quartet composto dal sassofonista canadese Robert Bonisolo, Alessio Menconi alla chitarra, Marco Rottoli al contrabbasso e Matteo Rebulla alla batteria: sarà una scorribanda dal jazz degli anni ‘40 ai giorni nostri. Tutt’altre atmosfere a Vedano, dove oggi alle 21 in largo Repubblica andrà in scena “Giovani in festa - C’è musica nell’aria”, triplo evento con Martini Police, Mike Orange e Lambrate Noise Exp, un fiume di energia che passerà da funk, rock, punk, blues e pop. Ad Albiate oggi alle 21 in Villa Campello “Concerto al chiaro di luna” col soprano Sofia Maria Riva, il pianista Francesco Parravicini e il Quartetto di archi Mozart che interpreteranno canzoni moderne e colonne sonore di film famosi con voci e strumenti classici.