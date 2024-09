Sulle ceneri dell’ospedale. Quattro istituti superiori e un polo dell’innovazione all’ex clinica Santa Maria

Era un luogo di abbandono e di degrado da cui bisognava girare alla larga, anche perché volavano calcinacci, ora diventerà una meta ricercata.

La ex clinica Santa Maria, sede prescelta quale Centro dell’Innovazione, è pronta ad accogliere quattro fondazioni che daranno vita ad altrettanti istituti tecnici superiori (Its).

Sono i corsi di specializzazione post diploma, organizzati direttamente con le aziende, e che daranno vita a un pendolarismo al contrario: da altre province lombarde, centinaia di studenti si dirigeranno verso Seregno per completare la loro formazione personale.

Per il taglio del nastro bisognerà ancora aspettare: i lavori di riqualificazione dell’area sono alla progettazione esecutiva.

È già però il momento giusto per pensare ai contenuti. E l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con Assolombarda, ha trovato una rete temporanea di scopo che riunisce quattro Fondazioni Its che condivideranno un progetto ambizioso: condividere la gestione di un centro dove ciascuno porta i propri corsi, con la prospettiva anche di progettare percorsi formativi nuovi ed interdisciplinari, elaborati con la collaborazione delle aziende del territorio. Dieci classi iniziali, potranno diventare sedici in futuro.

Il progetto coinvolge quattro realtà significative, come la Fondazione Its Academy Rizzoli, soggetto capofila e già presente sul territorio da qualche anno con i suoi corsi che richiamano ragazzi da tutta la Lombardia, insieme alla Fondazione Its Green Academy, alla Fondazione Its Lombardia Meccatronica e alla Fondazione Its Innovaprofessioni.

"L’insediamento di un centro di formazione Its in città – afferma il sindaco Alberto Rossi – era un obiettivo che, come amministrazione comunale, ci eravamo proposti già all’inizio del nostro primo mandato ormai sei anni fa. Un obiettivo che allora poteva sembrare quasi utopistico, ma che è già diventato realtà e che ora vede tracciato uno straordinario scenario di sviluppo, dove troveranno spazio anche altri luoghi per le imprese, oltre che ambiti aperti a tutta la comunità".

"Gli Its – continua il sindaco – sono una proposta formativa progettata in stretta sinergia con le aziende e che, come ci confermano le esperienze di questi primi anni, consentono l’accesso nel mondo del lavoro in tempi rapidi e con grade coerenza rispetto alla formazione ricevuta (il 94 per cento dei partecipanti trova un impiego coerente con la formazione ricevuta). Già adesso i corsi che si tengono a Seregno attirano studenti che vengono anche da lontano (per esempio Desenzano del Garda o Modena): con questo progetto puntiamo a rendere Seregno e la Brianza più attrattivi in termini di formazione, lavoro, innovazione".

Gli Its saranno una parte fondamentale del progetto di rinascita della ex clinica Santa Maria, ma il Centro dell’Innovazione prevede anche altro: nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, oltre a ospitare gli Its, sarà anche terra fertile per le start up. Là dove una volta nascevano i bambini, tra pochissimi anni nasceranno nuove imprese e idee vincenti.