Sulla vertenza è alta tensione tra Pd e Lega

Scintille fra Pd e Lega sulla vertenza St. Mentre i dem in Regione si augurano che "l’intervento del Pirellone sul piano industriale non sia troppo tardivo", la Lega invita i colleghi "a non strumentalizzare i lavoratori e a unire le forze per l’obiettivo comune".

Il no ai tagli di personale ad Agrate vede tutti d’accordo, ma c’è una spaccatura sulle responsabilità politiche. "Da settimane avevamo invitato la giunta lombarda ad accendere i riflettori sulle possibili conseguenze della crisi sul personale della più grande realtà produttiva della nostra regione", dice Gigi Ponti, consigliere del Pd. "L’assessore Guido Guidesi ha partecipato al tavolo ministeriale e ne ha convocato un altro per sollecitare l’azienda a mettere in campo investimenti appropriati e a mantenere le realtà produttive lombarde – replica Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega –. Oggi la politica dovrebbe essere unita e puntare insieme al risultato".

Bar.Cal.