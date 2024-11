Sulla macchina del tempo ascoltando rock, punk e Brit-pop

La travolgente miscela di rock, funk, hip hop e punk dei Red Hot Chili Peppers riletta da una band altrettanto trascinante e fedelissima all’originale. E poi i classici del Brit-pop dei fratelli Gallagher e un tuffo all’indietro nelle canzoni pop e rock più celebri dagli anni Ottanta ai Duemila. Una tripletta di tributi e omaggi all’insegna della musica. È quanto proporrà il fine settimana del The Bank di Monza. Sul palco di viale Lombardia oggi alle 21 saliranno i Magik Johnson, tribute band dei Red Hot Chili Peppers, un quartetto voce, chitarra, basso e batteria che porterà un’iniezione di funk rock e reinterpreterà con energia i pezzi più famosi del gruppo californiano formato da Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante, da “Scar tissue“ a “Give it away“ a “Under the bridge“. I Magik Johnson uniscono lo stile e il sound inconfondibile della band americana, a cavallo tra funk, hard rock, punk, hip hop, psichedelia e pop, con la fascinazione per il basket a stelle strisce, in particolare per i Los Angeles Lakers. Domani alla stessa ora “Tributo agli Oasis“ con i Morning Sun, per una serata di puro british rock anni ‘90, attraversando le canzoni più note dei fratelli di Manchester diventate dei classici, come “Wonderwall“, “Don’t look back in anger“ e “Stand by me“.

Sabato, infine, sempre alle 21 nuovo appuntamento con la rassegna “Saturday I’m in live“, con apertura affidata alla rock band dei Chisciotte e concerto dei V-Art Vizio Acoustic Rock Trio, che ripercorreranno in modo coinvolgente il pop-rock degli anni ‘80, ‘90 e Duemila. Per tutti gli eventi consigliata la prenotazione al 339-1437880 o al 347-1594126, oppure scrivendo una mail all’indirizzo thebankfashionclub@gmail.com.

F.L.