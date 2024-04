Sul ring dell’improvvisazione. La cintura dei “pugili“ della poesia

Finalissima del primo campionato nazionale LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) di ImproSlam (poesia improvvisata). Ring Rap Poetry slam extreme edition 2024 eleggerà, per la prima volta in Italia, un campione nazionale di poesia estemporanea, giovedì alle 21, al Teatro Binario 7, in Sala Chaplin. La poesia improvvisata italiana compie un passo storico: il primo campionato nazionale di questa antica e oggi totalmente rinnovata disciplina artistica decreterà il primo campione o campionessa d’Italia. I quattro migliori poeti improvvisatori si sfidano all’ultimo duello in una serata di statura mondiale: Marco Dell’Omo (Firenze), Stefano Goldaniga (Crema), MC Nill (Bologna), Antonio Amadeus Pinnetti (Milano) che si sono qualificati nelle due semifinali di febbraio e marzo. Durante la serata tanti ospiti speciali, fra cui Lady La Profeta (nella foto), campionessa del mondo di Poetry Slam, colombiana, che inizia il suo tour europeo proprio dalla Finalissima di ImproSlam. Insieme a lei in sala: Ensemble Danno Compound (Ensemble di otto batteristi diretti da Massimiliano Varotto), Sacrifice Andrea Fabiani (presidente LIPS in carica, vice campione italiano di Poetry Slam 2017) e Simone Dessì (primo campione italiano di paraboxe 2023). Ad affiancare Dome Bulfaro, uno dei tre fondatori della LIPS, alla conduzione del poetry slam ci sarà la storica rappresentante del rap italiano Vaitea, il regista Enrico Roveris e il fonico Mattia Marangi. Non mancheranno i colpi linguistici dei Colpitori, movimento letterario-artistico sportivo fondato da Federica Guglielmini e Dome Bulfaro. Ring Rap Poetry slam è un progetto a cura di Mille Gru, PoesiaPresente - Scuola di Poesia in collaborazione con Teatro Binario 7 e grazie al contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Poetry Slam Lombardia, I Colpitori, Instituto Cervantes Milàn. Biglietto: 10 euro (telefono 039-2027002; biglietteria@binario7.org).

"Chi ha già avuto la fortuna di assistere a un Ring Rap Poetry Slam – anticipa Dome Bulfaro – sa bene che la poesia improvvisata dello slam è poesia interattiva, portata alla creatività più estrema, da cui l’attributo “extreme“, parola chiave di questa edizione: in nessun poetry slam il pubblico è protagonista all’ennesima potenza, come nel Ring Rap Poetry Slam. Prova ne è stata l’improvvisazione, da parte del pubblico stesso, sperimentata nelle due semifinali di febbraio e marzo quando si sono ribaltati i ruoli: i poeti hanno fornito le parole chiave e il pubblico, diviso in due squadre, ha composto sul momento una poesia collettiva".