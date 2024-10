Sul palco del Binario Nova. Da Orwell a Paolo Rossi. Va in scena il disincanto

In partenza sabato una stagione tutta nuova per il teatro comunale Binario Nova, forte dei risultati ottenuti al termine del secondo anno di partnership fra La Danza Immobile Srl Impresa Sociale Ets, che gestisce il Teatro Binario 7 di Monza, e l’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è per sabato, con un concerto gospel gratuito, aperto a tutta la cittadinanza: Rejoice Gospel Choir, diretto da Gianluca Sambataro, offrirà un viaggio fatto di suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano alle dolci linee melodiche di quello europeo, passando dal commovente Spiritual, più tradizionale, per arrivare alle melodie degli Hymns interpretate magistralmente dai numerosi solisti del coro. Il concerto, alle 21, sarà preceduto dai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e da una breve presentazione della stagione a cura di Corrado Accordino e Stefano Cordella, che anche quest’anno ne hanno curato la direzione artistica. Il cartellone della prosa è costituito da otto spettacoli, anche in abbonamento, di cui uno a ingresso gratuito a marzo per la Giornata internazionale della donna. In calendario anche altri due appuntamenti musicali curati dal maestro Roberto Porroni. Da una riflessione "sulla dittatura del pensiero unico, massificato, uniformato e regolamentato da leggi politiche totalitarie" che prende ispirazione del più celebre dei testi di George Orwell, “1984“, portato in scena dalla Compagnia Teatro Binario 7, a un’analisi del nostro rapporto con il cibo e con il corpo - “Piena come un uovo“ di Compagnia Caterpillar - fino a un omaggio a “Le notti bianche“ di Fëdor Dostoevskij portato in scena da Mtm - Manifatture Teatrali Milanesi: la nuova stagione di Binario Nova porta a conoscere storie ordinarie per guardare al presente con consapevolezza, sorridere e imparare a conoscere linguaggi originali.

Sul palco grandi nomi, come quello di Paolo Rossi, che arriverà con la sua “Operaccia satirica“, e interessanti compagnie emergenti. Fil rouge della programmazione il desiderio di avvicinare a teatro quante più persone possibili perché, come dirà Puck nel “Sogno di mezza estate“ di PianoinBilico e Geco.B. Eventi che arriverà a chiudere la stagione nel mese di aprile, "dove c’è teatro c’è vita, dove c’è teatro c’è gioia". Prenderà invece il via alla fine di novembre la rassegna pensata per i più piccoli e le loro famiglie: sei appuntamenti tra grandi classici e proposte magiche. Cartellone completo e dettagli su teatrobinarionova.com.