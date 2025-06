Successi nei golf club della Brianza: Dall’Oglio e Morelli trionfano

Il caldo non ha condizionato l’attività nei golf club della Brianza. Sabato scorso i giocatori sono scesi in campo al Golf Villa Paradiso per la gara Swing Experience. Stefano Dall’Oglio ha vinto con 75 colpi. In prima categoria Gianluca Guidetti (38) ha superato Andrea Zorzetto. In seconda categoria Marco Romanato (39) ha staccato nettamente Claudio Testa (35). In terza successo Massimo Algieri (42), davanti a Dino Napoletano (40). Domenica al Golf Milano soci e amici sono scesi in campo nel trofeo in memoria di Pigi Vigliani. La gara è stata molto combattuta. Guglielmo Morelli ha vinto pareggiando il par del percorso di 72 colpi. In prima categoria Margherita Salvetti (64) ha dominato, lasciando a tre lunghezze Piergiorgio Bielli e a quattro Enrico Marullo. In seconda Bali Lawal (68) ha avuto la meglio su Maurizio Marullo. In terza Luigi Crosti (42) ha superato di misura Alessandro Cesa Bianchi e Minnie Maestro, appaiati a quota 41. A Barlassina Gian Marco Martino ha vinto il Trofeo Gruppo San Donato con 73 colpi. Massimiliano Acerbi (37), Federico Familari (40) e Alberto Crippa (46) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi