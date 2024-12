Stufette portatili per le aule al gelo: il Comune di Monza interviene con soluzioni temporanee

Stufette portatili per le aule al gelo. Al momento di più il Comune non può garantire. Il sindaco, Paolo Pilotto, ha ricevuto una delegazione di studenti e professori del Nanni Valentini, garantendo l’utilizzo di termoventilatori mobili da spostare nelle nove aule di laboratorio. E una rilevazione puntuale delle temperature e un monitoraggio aula per aula consentirà ai tecnici un controllo in tempo reale e interventi altrettanto rapidi in caso di nuovi malfunzionamenti.

Mentre "per quanto riguarda il riscaldamento dell’Aula Magna – precisano in Comune –, in attesa delle verifiche da effettuare con la Soprintendenza che tutela la sede storica del Liceo si intende procedere provvisoriamente con il noleggio di un impianto mobile - pompe di calore e unità interne di scambio termico o soluzioni analoghe - per riscaldare l’ambiente in modo adeguato". Per ora ci si accontenta: "Siamo contente della risposta del sindaco – hanno osservato Greta Bellesia e Greta Lotto –, ci aspettavamo una risposta vaga, invece usciamo con una risposta concreta". "I ragazzi sono stati soddisfatti – sottolinea la professoressa Patrizia Simonelli –. C’è stato un vero dialogo con il sindaco e quindi questa è stata una lezione di educazione civica".

Un altro problema emerge in filigrana da tutta la vicenda. Le scuole superiori sono di competenza della Provincia, ma del Nanni Valentini, con sede nella Villa Reale, se ne occupa il Comune, essendo l’intera reggia guidata dal Consorzio presieduto dal sindaco di Monza. "In realtà – precisa il vice sindaco con delega a patrimonio e bilancio, Egidio Longoni – in 15 anni non è mai stata firmata la convenzione tra Comune e Provincia per il passaggio delle competenze. Sull’Artistico, il Comune spende ogni anno centinaia di migliaia di euro, sottratti a scuole primarie e medie di sua competenza. Noi siamo disponibili al passaggio".

Al momento, però, è in programma nei prossimi giorni un ulteriore sopralluogo per valutare gli interventi eventualmente da programmare e finanziare per migliorare l’impermeabilizzazione di alcune porzioni della copertura. Aspettando la fine del maxi restauro della ex Borsa che, in parte, ospiterà le aule del liceo artistico.