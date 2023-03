Studenti contro la mafia I nomi delle vittime e le note dell’orchestra

I bambini e i ragazzi degli istituti lissonesi a scuola di antimafia, per imparare a conoscere il valore della legalità e ricordare chi si è opposto alla criminalità organizzata e chi è stato ucciso. È l’iniziativa che si terrà martedì alle 10 nell’auditorium di Palazzo Terragni e che coinvolgerà gli alunni dei 3 istituti comprensivi della città assieme agli studenti delle scuole superiori Meroni ed Europa Unita, in occasione della 28esima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ci sarà le lettura dei nomi di tutte le vittime di mafia, affiancata da alcune musiche eseguite dall’orchestra delle medie Croce e da una serie di riflessioni sul valore della cittadinanza attiva.

F.L.