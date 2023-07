Monza, stanziati 2 milioni di euro per quasi 13mila studenti: bonus e borse di studio

Un tesoretto per gli studenti monzesi e brianzoli fino alle scuole superiori. Da oggi saranno distribuiti i 210 euro di Dote Scuola a ognuno dei 12.793 ragazzi che, a fronte di un Isee del proprio nucleo familiare inferiore a 15.748,78 euro, riceveranno dalla Regione Lombardia un contributo per i loro studi.

Per la provincia di Monza sono a disposizione 2.686.530 euro. In particolare, sono 11.062 gli studenti che potranno spendere i 210 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici per il prossimo anno scolastico in partenza a settembre. Mentre sono 1.731 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che non hanno compiuto i 21 anni che riceveranno la Borsa di studio statale, erogata direttamente dal ministero dell’Istruzione. L’investimento complessivo di fondi nazionali destinati alle richieste inoltrate dai comuni della provincia di Monza e Brianza è di 363.510 euro.

“Regione Lombardia ancora una volta si dimostra tempestiva – le parole dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi –. È infatti la prima, a livello nazionale a erogare queste risorse che garantiscono un sostegno concreto alle famiglie proprio quando si fanno i conti con gli acquisti del materiale didattico. Non solo: la Regione garantisce un contributo importante aumentando, con risorse tratte dal proprio bilancio, quanto viene destinato alle famiglie con i soli fondi statali".

Edenred Italia, società incaricata da Regione Lombardia, invierà ai beneficiari del contributo una comunicazione contenente il Codice Dote Scuola personale e le istruzioni per l’utilizzo dell’importo assegnato, oltre all’elenco degli esercizi commerciali dove sarà possibile acquistare libri e materiale didattico. Il contributo di 210 euro sarà utilizzabile entro il 31 gennaio 2024.

Intanto Regione Lombardia sta già inviando a ogni studente che ha inoltrato la propria richiesta, all’indirizzo mail indicato al momento della compilazione della domanda, una comunicazione che indica l’esito della fase istruttoria (domanda ammessa, domanda ammessa con riserva, domanda non ammessa) e la tipologia di contributo assegnato tra Borsa di Studio oppure Dote Scuola.