Strumenti di misurazione. Serve impiegato esperto

Azienda del settore commercio strumenti di misurazione a Verano Brianza cerca 1 addetto back office e acquisti per inserimento ordini acquisto e vendita, monitoraggio tempistiche di evasione dell’ordine, coordinamento con l’officina per garantire la ricezione e la presa in carico dei dispositivi da riparare, creazione dei dossier e monitoraggio dei preventivi, gestione post-vendita e procedure di reso. Si richiede esperienza di almeno 2 anni. La provenienza da aziende strutturate costituirà titolo preferenziale, diploma di maturità, buona conoscenza e utilizzo di Internet, posta elettronica, pacchetto Office, conoscenza molto buona dell’inglese. La conoscenza di una seconda lingua costituirà titolo preferenziale Si offre sostituzione maternità di 8/12 mesi, orario di lavoro 8-12.30/13.30-17.30. Inviare cv a ido.seregno@afolmb.it, rif. 1APR2512.