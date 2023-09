Strisce blu a Monza: arrivano anche in stazione

In arrivo altre strisce blu. Dopo aver trasformato a pagamento tutti i parcheggi su strada del centro storico, anche nella zona stazione la sosta diventerà blu. Al momento la data di entrata in vigore della novità non è stata ancora fissata, ma di certo le strisce blu saranno posizionate in via Guarenti, anche nell’area di parcheggio davanti allo Stadio Sada, in via Castelfidardo e in via Ghilini. Poi, nell’arco di due anni, una sorte simile toccherà ad altre 5 “Zone di particolare rilevanza urbanistica“: San Carlo-San Gottardo, San Biagio, Villa Reale, San Gerardo-Borgo Bergamo, polo sportivo (zona stadio e palazzetto dello sport), ospedale-Parco.