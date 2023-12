Stress e paure, una task force “cura“ le fragilità dei bambini

Più di 40 bambini e giovanissimi vengono seguiti ogni anno dagli psicoterapeuti dell’Asst Brianza. Il neonato servizio per i più piccoli ha coperto un bisogno emergente dopo la pandemia, con ricoveri per stress triplicati per effetto del virus che ha lasciato un segno profondo fra i minorenni e nei loro rapporti. Così l’Azienda ha organizzato la task force che entra in azione dopo una valutazione del caso negli ambulatori del reparto di Neuropsichiatria infantile. Parte integrante del percorso è il colloquio con i genitori dei ragazzi. L’intervento, una volta definiti gli obiettivi, "può durare anche due anni sia a livello di psicoterapia individuale sia di assistenza familiare", spiega la direzione. Venticinque adolescenti hanno partecipato anche a sedute di gruppo, previste dal progetto. Il percorso è aperto pure a mamme e papà con figli disabili.

Bar.Cal.