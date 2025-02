Strade groviera. A Vimercate sei mesi di lavori

"Più sicurezza per tutti". Addio strade groviera, a Vimercate è pronto il maxi-piano di sistemazione: 800mila euro di investimento, 6 mesi di cantieri in centro e nelle frazioni, più due interventi speciali sulla rotonda di via Goito-Adda e in via Cadorna. Conto alla rovescia per risolvere "le situazioni critiche", dice Sergio Frigerio, assessore alla Cura della città.

Operai e ruspe sistemeranno 20mila metri di asfalto, "un intervento mirato e diffuso" che riguarda strade, marciapiedi e rotatorie. "Un’azione importante sia dal punto di vista economico che sotto il profilo della manutenzione", in punti critici da tempo. Un programma suddiviso in tre lotti, costruito in sinergia con i tecnici comunali e frutto di una sintesi tra i problemi emersi durante i sopralluoghi sul territorio e il confronto con la polizia locale. Dappertutto si seguirà lo stesso schema: la sistemazione del nuovo manto sarà anticipata dalla pulizia e dalla posa dei tombini per poi procedere "in caso di necessità" al restyling del sottofondo e, infine, gettata e segnaletica.

L’inizio delle opere è fissato ad aprile, la conclusione a settembre. Le tre tranche sono indipendenti una dall’altra e, dunque, i cantieri apriranno contemporaneamente in diverse zone della città "tenendo comunque conto del traffico". Il primo lotto comprende Vimercate Centro e Nord. Saranno interessate dai lavori via Porta, via Rota nel tratto da via Pellizzari a via Pinamonte, via Cadorna da via Duca degli Abruzzi a via Verdi, via Giusti, via Duca degli Abruzzi, via Cairoli, via Dozio, via Mazzini, via 25 Aprile, via Ronchi, via Bice Cremagnani e via Pellegatta. E ancora: via Fratelli Bandiera; via Donizetti e il marciapiede di via Mascagni. Il secondo riguarda Oreno e Velasca con interventi in via Don Sturzo, via Vallicella, via Tagliamento, via del Salaino, via Fermi. E poi, via Velasca, cavalcavia di via Kennedy e via Lecco Ovest (lato Tangenziale est direzione Sud). Il terzo e ultimo lotto riguarda Vimercate Sud e la frazione di Ruginello con opere in via Burago, via Moriano, via Tommaseo, via Santa Sofia, via per Ornago, svincolo Torri Bianche, via Trento, via Trieste, via Indipendenza e via Eritrea.

"Un primo passo, ma ce ne saranno altri", promette l’assessore. In estate i due cantieri speciali, valore 100mila euro ciascuno, già compresi nel totale al rondò di via Goito e in quello di via Duca degli Abruzzi-via Passirano.