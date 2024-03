Strade, emergenza continua. Gli operai tappabuche in azione persino di notte

Emergenza buche a Desio, il Comune corre ai ripari. Per evitare incidenti e denunce. L’ultimo passaggio è stata l’attivazione del servizio di “riempimento“ buche anche di notte, oltre che il reperimento di ulteriori fondi per i lavori straordinari urgenti e, con più calma, per poter pianificare il rifacimento delle strade principali. "Sono frequenti le segnalazioni di problemi di asfalto deteriorato o in progressivo sgretolamento, da giorni siamo in strada anche di notte per porre rimedio – sottolinea il sindaco Simone Gargiulo –. La priorità è mettere in sicurezza le situazioni rischiose. Al momento stiamo cercando di coprire le buche più pericolose, in attesa di interventi più significativi a partire dalle prossime settimane". "Finché non ci saranno le giuste condizioni meteo – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Martina Cambiaghi – gli interventi di rattoppo non potranno essere definitivi, perché l’asfalto ha bisogno di temperature più alte e di un clima asciutto per stabilizzarsi".

Nell’attesa, il settore Lavori Pubblici del Comune ha richiesto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche nella velocità di esecuzione, alla ditta esterna che ha in appalto il servizio: "Abbiamo chiesto di rendersi disponibile 7 giorni su 7 anche con la reperibilità, oltre ad avere messo a disposizione del personale tecnico comunale. Ma non solo, ci siamo subito attivati per trovare 70mila euro, con questo nuovo bando partiranno altri interventi a breve", prosegue Cambiaghi. La precedenza è stata data alle strade comunali e intercomunali di collegamento con alta densità di traffico, anche di mezzi pesanti, oltre alle vie più deteriorate e oggetto di segnalazione da parte dei cittadini. "Siamo consapevoli che la situazione non si risolverà in via definitiva, è chiaro che le buche si possono sistemare, ma per una soluzione risolutiva bisogna rifare il manto stradale – conclude l’assessore –, per questo abbiamo chiesto di anticipare ad aprile una variazione di bilancio, in modo tale da trovare altre disponibilità per effettuare una manutenzione straordinaria, con il rifacimento completo delle strade da tempo segnalate". Per ora si procede con il posizionamento di cartelli di segnalamento per richiamare all’attenzione e alla moderazione della velocità.