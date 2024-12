Strada franata a Realdino. Si cercano fondi

Il Comune pensa alla messa in sicurezza del costone franato in primavera partecipando a un bando per la messa in sicurezza. Si stanno valutando strade simili per ottenere le risorse necessarie a sistemare anche la scarpata e il relativo tratto stradale a Realdino, chiuso oramai da cinque anni. Il Comune è in cerca di fondi.

La strada è chiusa nell’area Realdino, lungo il fiume Lambro, dove la barriera in New Jersey blocca l’accesso al percorso verso la località Sette Gocce. Il crollo di un costone ha originato un contenzioso tra Comune e privato, definito a favore del privato secondo Tar e Consiglio di Stato. Il Comune di Carate Brianza ha partecipato al bando statale, che prevede la possibilità di assegnare fondi per la realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggio finalizzati alla tutela pubblica per l’incolumità legata a fenomeni geologici e meteorologici. Nel sentiero che collega Realdino a Sette Gocce nel 2019 era crollata una parte del costone. Da allora c’è stato un lungo braccio di ferro tra il proprietario del terreno franato e il Comune. Questa estate, il Consiglio di Stato aveva definitivamente rigettato l’appello del Comune, confermando la decisione del Tar. Quindi il Comune deve sistemare la scarpata perché fa parte della strada. A seguito di alcuni sopralluoghi da parte dell’ufficio tecnico e del Parco Regionale della Valle del Lambro, il Comune aveva notificato al proprietario la diffida per la messa in sicurezza dell’area privata. Il privato aveva deciso di rivolgersi al Tar. Dopo cinque anni di ricorsi e controricorsi si è arrivati alla sentenza del Consiglio di Stato. La strada è ancora chiusa.

Son.Ron.