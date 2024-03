Storie straordinarie e umorismo

Un cantautore italiano fenomeno cult grazie alle sue canzoni provocatorie, ironiche e molto esplicite, capaci di coniugare la musica elettronica, le sonorità dance e testi che toccano i temi della sessualità in modo divertito. Un artista che stavolta si presenterà sotto la veste meno consona di stand-up comedian con uno spettacolo sui temi della comunicazione, l’umorismo e l’uso del linguaggio. E poi tanto cinema, da raccontare, discutere e vedere, con una nuova rassegna in cui si intrecceranno vite ordinarie e storie particolari, sotto lo sguardo di grandi registi. Sono gli appuntamenti che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. Le porte del centro multiculturale di via Curiel si apriranno domani, prima con la cena speciale a tema irlandese, dalle 19, per festeggiare San Patrizio tra birre e spezzatino alla Guinness; alle 20.30 l’inaugurazione della nuova rassegna cinematografica “Straordinarie storie di personaggi ordinari“ con la proiezione del film di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino“, introdotto e commentato dalla critica Maddalena Colombo. Si proseguirà poi giovedì 21 con “Il grande Lebowsky“ dei fratelli Coen e giovedì 28 con “The straight story - Una storia vera“ di David Lynch. Venerdì e sabato alle 21, invece, doppio appuntamento con Immanuel Casto (nella foto): conosciuto come cantautore ironico e provocatorio, questa volta l’artista, al secolo Manuel Cuni, porterà in Brianza il suo nuovo “monologo meta-comico“ dal titolo “Non erano battute“.

"È una frase che mi ritrovo a dover pronunciare spesso – ha spiegato l’artista –. In particolare, ogni volta dico qualcosa che risulta involontariamente comica, magari per una formulazione lapidaria o l’uso letterale del linguaggio che faccio. È vero che, col tempo, ho iniziato a utilizzare intenzionalmente l’umorismo, ma sono ancora molto frequenti le occasioni in cui ripeto quella frase. Ecco perché, uscendo per la prima volta dalla dimensione musicale, ho scritto uno spettacolo meta-comico dedicato ai grandi “segreti“ della comunicazione". Ingresso 20 euro. Sabato, subito dopo lo spettacolo, il dj-set “Love is in the air“ con la musica disco anni ‘70, ‘80 e ‘90 e classici rock. Nella programmazione del Bloom spazio anche per i bambini: domenica alle 16.30 proiezione dei mediometraggi d’animazione “La Chiocciolina e la Balena“ e “Zog e i medici volanti“.

Fabio Luongo