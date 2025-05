Storie per ragazzi, festival al Binario 7

Una libreria per tutti, incontri con autori, incursioni teatrali e passeggiate letterarie: è tutto pronto al Teatro Binario 7 di Monza per la prima edizione di “Binario Storie. Il festival della letteratura e del teatro per ragazze e ragazzi“, in programma da oggi a domenica.

L’aria profuma di storie, e una colorata postazione di bookcrossing comparsa nei giorni scorsi ne era il primo indizio: cinque giorni di laboratori gratuiti, eventi per le scuole, incontri e spettacoli pensati per avvicinare i più giovani al magico potere dei libri. Il festival – ideato dal Teatro Binario 7 in collaborazione con Cristina Colombo e Leggend’aria, con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – ospita anche due nuove produzioni teatrali: “I libri non servono a sparare“ e “Heartbreak hotel–Storie di cuori spezzati“, in scena mercoledì e giovedì mattina per le scuole, mentre lo spettacolo di Corrado Accordino, che chiude la stagione di Teatro+Tempo Presente, andrà in scena giovedì, venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16.

Il primo “debate“ è previsto per domani alle 18.30, in sala Picasso e terrazza: “Reti di storie“, rivolto a docenti, addetti del settore, genitori, adulti che vogliono trasmettere ai più giovani la passione per le storie.

Il programma completo della manifestazione è consultabile online su https://binario7.org/pages/festival-della-letteratura-per-ragazzi.

Alessandro Salemi