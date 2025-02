Storie fantastiche per bimbi. E poi c’è Luis che sogna Marte

Ombre, pupazzi e oggetti sonori che affiancano le parole di un attore, impegnato a raccontare le storie fantastiche che ha raccolto in boschi magici. Vicende affascinanti, con protagonisti pesciolini sognatori, rane giramondo, camaleonti variopinti e bruchi ingordi, che l’attore ricostruisce usando gli oggetti della sua camera da letto. È lo spettacolo per bambini “Tra fossi e boschi”, che la Compagnia Giorgio Gabrielli porta in scena domenica alle 16 a Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone. Biglietto d’ingresso 6 euro, prenotazioni via whatsapp al 375-5820559. Sempre domenica teatro per bimbi anche al cineteatro Edelweiss di Besana: alle 16.30 sul palco di piazza Cuzzi il Gruppo Teatrale Panta Rei proporrà “Il primo bambino su Marte”, un viaggio nel potere dell’immaginazione, con il piccolo Luis che sogna di diventare il primo astronauta a raggiungere il pianeta Marte. Biglietto 8 euro, 6 euro per under 12. Info su www.edelweissbesana.com.

F.L.