Stop alle auto davanti all’asilo

Via De Castillia, tratto via Ponti-via Dante, diventa strada scolastica: da lunedì 12 maggio l’arteria nel centro di Vimercate resterà chiusa al traffico durante l’entrata e l’uscita dei piccoli dall’asilo Ponti. Il divieto di transito sarà in vigore dalle 08.30 alle 09 e dalle 15.45 alle 16.15 per tutto il periodo di apertura (dall’1 settembre al 30 giugno di ogni anno).

"Obiettivo sicurezza – spiega il sindaco Francesco Cereda (foto) -. Una scelta che fa parte di quella visione di città a misura di bambino che stiamo portando avanti dall’inizio del nostro mandato. D’ora in poi entrare e uscire dalla materna sarà più piacevole e i bambini non saranno più costretti a fare pericolosi slalom tra automobili in manovra, in transito, e parcheggiate un po’ ovunque".

Bar.Cal.