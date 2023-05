Stessi nomi ma le deleghe cambiano

Confermata tutta la squadra uscente a Lazzate: il sindaco Andrea Monti ha deciso di mantenere lo stesso gruppo di lavoro, cambiando solo i ruoli. Lui, assessore uscente eletto con poco più del 50% dopo i due mandati consecutivi di Loredana Pizzi, ha affidato alla stessa Pizzi il ruolo di vicesindaca oltre a quello di assessora all’Istruzione, alla Cultura, al Bilancio e al Turismo. In giunta resta anche Giuseppe Zani, che mantiene le deleghe alle Politiche Sociali, alla Disabilità, allo Sport e agli Eventi, così come Antonio Re che continuerà ad occuparsi di Lavori Pubblici, Patrimonio, Cimitero oltre alla Viabilità. Infine, Barbara Mazzarello, si occuperà di Ambiente, Ecologia, Mercato, Commercio, Pari Opportunità. Il sindaco ha deciso di tenere per sé alcune deleghe, come Territorio (che assomma Edilizia privata e Urbanistica), Sicurezza, Personale, Comunicazione e Servizi informatici. Novità di questo mandato anche l’introduzione delle deleghe per i consiglieri comunali. Marco Volpe si occuperà Diritti dei Minori, Rapporto con il Terzo Settore e Consulte Terzieri, Daniele Barbieri si occuperà di Manutenzioni, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Alessandro Pistis si dedicherà ai Giovani, Tempo Libero, Trasporti e Mobilità. Insomma, una squadra che vuole essere garanzia di continuità ma che comincia a creare i presupposti per eventuali nuovi ingressi. Non si escludono staffette nel corso del mandato amministrativo, per questo esecutivo espressione di una maggioranza allargata per la prima volta dopo 30 anni di monocolore Lega, anche a Forza Italia e alla civica Amo Lazzate, che dovrà fronteggiare all’opposizione Fratelli d’Italia, con due consigliere, oltre alla civica Lazzate in Movimento. Ga.Bass.