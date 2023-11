Statale dei Giovi. Allagati i garage dei carabinieri

Mattinata difficile ieri a Cesano Maderno per l’allagamento di un tratto della Nazionale dei Giovi all’altezza della “rotonda dei carabinieri“, punto d’incontro con la via Friuli che scende dal Villaggio Snia. L’acqua ha invaso tutta la carreggiata, prendendo a scorrere verso Sud, pur non arrivando mai al punto di impedire completamente la circolazione dei veicoli.

Problemi soprattutto per i locali interrati della zona e tra questi i garage dei mezzi di servizio della tenenza dei carabinieri. La situazione è diventata preoccupante a partire da poco dopo le 5 del mattino, quando la grande quantità d’acqua caduta non ha più trovato sfogo nelle condotte fognarie ormai intasate. "Abbiamo rivissuto la stessa situazione del 2014, con la Nazionale dei Giovi che si è trasformata in un fiume in piena e che allora devastò completamente i locali dell’attività", dice Carlo Morganti dalla Trattoria Isabella, locale che si affaccia sulla strada provinciale e confina con la caserma dei carabinieri. "Se non fosse stato per il muro di cemento che abbiamo realizzato a nostre spese dopo il disastro del 2014, quando abbiamo avuto 120mila euro di danni, saremmo nelle stesse condizioni, perché è successa la stessa cosa, nonostante i lavori appena completati sulla via Friuli, che avrebbero dovuto risolvere il problema". Il sindaco Gianpiero Bocca spiega che i lavori hanno funzionato eccome, sottolineando che "la nuova vasca volano di via Biulé ha tenuto e si è riempita fino al colmo evitando che l’acqua esondasse e creasse danni paragonabili all’ultima esondazione del 2014".

"Quello che è successo ieri mattina è un evento di portata eccezionale, perché si sono registrati quasi 100 millimetri di pioggia in un’ora e mezza. La pioggia si è abbattuta soprattutto sulla parte nord della città, determinando criticità sul nodo idraulico del Seveso, anche per il carico d’acqua proveniente dal territorio comasco, a monte di Cesano. Il ponticello nei pressi delle Poste faceva paura ieri mattina. In 53 anni a Cesano non ricordo una piena del genere – conclude il sindaco –. I lavori realizzati lungo la via Friuli hanno limitato fortemente i danni, evitando una situazione come quella del 2014 i cui effetti furono molto più gravi. Le scuole sono state tutte regolarmente aperte dopo che all’alba i tecnici comunali insieme all’assessore Manuel Tarraso hanno verificato che non ci fossero problemi e pericoli per gli studenti. Il Parco Borromeo è rimasto chiuso il tempo necessario a fare defluire le acque che lo hanno parzialmente allagato".

Gabriele Bassani