Stangata sui rifiuti a Meda A Verano ritocchi medi di 4 euro

Anche a Meda aumentano la spesa corrente e le uscite per gli investimenti. Aumenta di conseguenza anche la tassa sui rifiuti e la pulizia urbana, che prevede un sensibile costo sia per le famiglie (+11-12,5%) sia per le attività economiche (+17%).

Anche nel Comune di Verano la maggioranza ha dato l’ok per l’aumento della Tari per l’anno in corso. La prima rata scade il 31 maggio ed è arrivata in questi giorni nelle case dei veranesi. Rispetto al 2022 si registra un incremento medio del 3, 38% sulle utenze domestiche e un calo del 2,38% su quelle non domestiche. Si parla di rincari di 4 euro in media a utenza. La seconda rata scade il 30 novembre.

Son.Ron.