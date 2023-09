Monza, lo stalking della ex si trasforma in ricatto: “Dammi i soldi o ti distruggo tutto”

"Dammi 100 euro o ti distruggo tutto, anche davanti ai clienti”. Lo stalking della sua ex si era trasformato in estorsione bella e buona: a mettere fine alla situazione ci hanno pensato i carabinieri di Monza arrestando l’uomo di 40 anni in flagranza di reato per atti persecutori ed estorsione.

I fatti si sono svolti in tarda sera quando l'indagato ha contattato telefonicamente la ex compagna pretendendo la consegna di 100 euro (senza alcun titolo), somma che a breve sarebbe passato a ritirare al ristorante gestito proprio dalla donna, a Lesmo, minacciando che in caso di rifiuto avrebbe danneggiato il locale alla presenza dei clienti. La donna, intimorita, e considerato che già in passato aveva dovuto cedere ai soprusi dell'uomo, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

I militari agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri hanno dunque disposto un servizio di osservazione bloccando poco dopo l'uomo mentre, raggiunto il ristorante, si apprestava a “riscuotere” la somma, ponendo fine a una situazione di disagio che la vittima subiva da mesi. Nel corso del rito di convalida il Gip ha convalidato l'arresto e, su richiesta della Procura di Monza, applicato la misura della custodia cautelare in carcere.