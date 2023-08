Stabile abbandonato solo in apparenza: dentro c’era il pusher

Un arresto per spaccio. L’altra mattina, pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volanti, sono andate a effettuare un controllo in uno stabile abbandonato dove era stata segnalata la presenza di occupanti abusivi di nazionalità nordafricana. All’interno, in uno dei locali chiuso da una porta a chiave per cui è stato necessario forzare l’ingresso, è stato rintracciato un marocchino di 30 anni, irregolare. In suo possesso numerose dosi dicocaina, già confezionate e pronte per la vendita, oltre a centinaia di euro in banconote di vario taglio, provento di una probabile attività di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto per spaccio.

Da.Cr.