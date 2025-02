Spunta la tensostruttura: "L’hockey torni a Monza"

"Assessora Guidetti, perché non cerchiamo di andare incontro all’Hockey roller club Monza costruendo una tensostruttura provvisoria, da 150mila euro, che finalmente trovi una sistemazione a questo sport in città, da sempre nostro fiore all’occhiello?" Arriva dal consiglio comunale la proposta per cercare di ridare una casa al blasonato club di serie A1 nella sua Monza, che da 11 anni si trova costretto ad allenarsi e giocare al PalaRovagnati di Biassono e che da questa estate rischia di finire a disputare i match in Piemonte, vista la chiusura per almeno un anno della struttura biassonese per ristrutturazione. A rivolgere l’interrogativo all’assessora allo Sport Viviana Guidetti, è l’ex omologo Andrea Arbizzoni, oggi consigliere di Fratelli d’Italia. "Il problema della casa dell’hockey è atavico, dura dagli anni ’90 – precisa il consigliere – e ci hanno provato varie giunte a risolverlo senza successo". Arbizzoni, da ex assessore, ribadisce le difficoltà di trovare nuovi spazi a Monza, ma definisce come "un’occasione persa" l’opportunità che si era aperta qualche anno fa per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport in via Ticino (che sarebbe stato finanziato con gli oneri del progetto edilizio dell’area AT05 di San Fruttuoso).

"Visti gli spazi sempre carenti per lo sport, è stato per me, in prospettiva, un errore di tipo strategico rinunciare a quel progetto – afferma il consigliere –. Forse perché è mancato un po’ di coraggio a fronte dei comitati che si sono opposti (per l’aumento del traffico e i problemi di viabilità). Però io credo che la politica una volta che ha ascoltato le consulte, una volta che ha ascoltato i comitati, debba decidere". Per ora il club dell’hockey monzese - uno dei più prestigiosi d’Italia con i suoi 11 scudetti in 92 anni di storia -, ha avuto conforto dal Comune di Biassono che si è impegnato a realizzare per giugno un pallone temporaneo per gli allenamenti. Per le partite la situazione è più complicata. Si sta provando a cercare una struttura a Seregno e altre alternative, nei dintorni, paiono non esserci.