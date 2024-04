Sportello al Villaggio Snia. La promozione della salute arriva anche in periferia

Ogni martedì mattina, almeno per i prossimi 6 mesi, al Villaggio Snia, un punto di riferimento per tutte le persone che hanno bisogno di servizi socio-sanitari e per illustrare le diverse opportunità di assistenza. La scelta non è certo casuale, il quartiere Snia è quello più decentrato e quello con la maggiore presenza di residenti di origine straniera e anche per questo ha bisogno di vedere rafforzata la rete di assistenza socio-sanitaria. Il progetto è realizzato in accordo tra Amministrazione comunale e Asst Brianza, con la collaborazione dell’Associazione “Diritti insieme Aps“. Lo sportello avrà sede negli spazi di proprietà comunale di via Riccione. Tra le finalità, promuovere la conoscenza dei servizi di Asst Brianza presenti in città, favorire una rete collaborativa tra l’Amministrazione comunale, Asst e le associazioni che operano al Villaggio Snia per co-progettare iniziative di promozione alla salute e consentire la presa in carico della domanda dei cittadini.

Asst Brianza garantirà la presenza di personale sanitario e/o sociale al Villaggio Snia ogni martedì dalle 9 alle 13. "Siamo molto soddisfatti - spiega il sindaco Gianpiero Bocca con l’assessora Cinzia Basttaglia (nella foto) -: contribuisce all’obiettivo di offrire ai cittadini, non solo in centro, ma anche nei quartieri, servizi sanitari di qualità. La salute dei cittadini è una priorità e necessita di politiche innovative e della capacità di fare rete con le istituzioni, come Asst, e con le associazioni di volontariato attive sul territorio".

