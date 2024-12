Spettacolo teatrale "Chi ha suicidato Marilyn Monroe?" al Teatro Comunale

Misteri, storie e verità rimaste nell’ombra per capire chi era davvero Marilyn Monroe e come morì. È quanto proporrà lo spettacolo teatrale “Chi ha suicidato Marilyn Monroe?“, una tragedia in due atti che venne scritta dal medico ed ex sindaco di Nova Milanese Antonio Colombo.

L’opera verrà portata in scena oggi alle 20.30 sul palco del Teatro Comunale di via Giussani, su iniziativa dell’Associazione Amici di Antonio Colombo. A dirigere il dramma il regista Rino Cacciola, che sarà anche uno degli interpreti nei panni del dottor Ralph Greenson, mentre Ramona Nardulli e Francesca Salvatore avranno il ruolo di Marilyn, Giorgio Lepri quello di John Kennedy e Simone Pesaresi quello del fratello Robert.

Le musiche, scritte da Ivan Cacciola, saranno eseguite dal vivo dallo stesso Cacciola alla chitarra con Andrea Zani al pianoforte e Massimo Lo Giudice alle percussioni. Ingresso libero.