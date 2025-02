Spettacolo benefico in ricordo di Jajo

Uno spettacolo teatrale in memoria di Jajo e con un fine benefico. Domani alle 20.45 il Binario 7 di Monza sarà sede di una rappresentazione drammaturgica della celebre pièce “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, recitata dalla Compagnia Filodrammatica Orenese, con la regia di Fabrizio Perrone. L’evento è organizzato dall’associazione Bella Jajo, nata 5 anni fa a Monza per mantenere viva la memoria di Jacopo Abramo – Jajo per gli amici –, ragazzo scomparso a soli 24 anni per un brutto male, che era animato da una forte passione civica e sensibilità per l’ambiente. Da allora l’associazione è impegnata nella creazione in città di isole ambientali, boschetti fioriti, progetti di didattica ambientale nelle scuole primarie, ma anche nell’organizzazione di eventi culturali e musicali, nonché di partite di calcetto, per ricavare fondi a favore della ricerca contro il cancro. La Compagnia Filodrammatica Orenese è invece una realtà del territorio di Vimercate da oltre quarant’anni, che da sempre diffonde la passione per il teatro.

Attraverso la scuola, attiva dal 1992, la Compagnia forma i nuovi attori e offre a chiunque sia interessato un’occasione di approfondimento sulle dinamiche della comunicazione. La sua proposta spazia dalle commedie brillanti (come quella shakespeariana che va in scena domani), alla tragedia classica, dai copioni della grande tradizione alle commedie musicali. L’ingresso all’evento sarà a offerta libera, ma è necessario prenotarsi o all’indirizzo occor.omarba@gmail.com oppure mandando un sms o un messaggio whatsapp al numero 335.7165144. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto a Fondazione Airc.

A.S.