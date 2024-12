Spettacoli, pony e foto con Santa Claus. E in parrocchia la mostra delle natività

Al via le iniziative di “Natale insieme“ tra iniziative e mostra di presepi nella Chiesa di Sant’Antonino. Oggi alle 16 il teatro comunale ospita lo spettacolo “Il canto di Natale“, liberamente tratto dal racconto di Dickens. Alle 21 invece la chiesa di Sant’Antonino ospita “Il Natale di Giulia“, concerto di Natale a cura del Corpo musicale Santa Cecilia. Venerdì 20 dicembre alle 21 sarà invece l’antica chiesetta di San Bernardo ad ospitare il concerto di Natale a cura dell’associazione Fuori dal Coro. Sabato dalle 9.30 alle 12 piazza Viviani sarà teatro di uno spazio dedicato ai bambini che potranno fare un giro in sella con il pony o portare un alpaca a passeggio. Nella stessa piazza dalle 15.30 alle 18 sarà possibile fare una foto con Babbo Natale.

Le iniziative sono a cura del Caffè degli Artisti di Nova Milanese in collaborazione con Alpacamp - il Campo degli angeli. Domenica 22 dicembre a partire dalle 15 piazza Marconi ospita uno spettacolo di animazione dal titolo “Chiara stella“ in collaborazione con i commercianti, l’associazione genitori Margherita Hack e le realtà del territorio. Nella stessa piazza torna anche l’iniziativa con l’alpaca. Il 21 dicembre alle 16.30 per le vie del centro storico il Corpo musicale Santa Cecilia si esibirà nella piva natalizia. Per finire ai più piccoli sarà dedicato lo spettacolo del 6 gennaio “Arriva la befana“ al teatro comunale.

V.T.