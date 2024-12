Spazio alle note. L’orchestra da camera il rapper con la techno e una fanfara urbana

Un’opera buffa di Pergolesi tra inganni e amori, un originale omaggio alle danze del Rinascimento e una suite di Grieg. Ma anche il rap, la techno e gli ottoni incendiari di una travolgente fanfara urbana. Sarà un viaggio nella musica a 360 gradi il rush finale della rassegna “Musique Royale“ che animerà le sale della Reggia. Saranno 4 appuntamenti nel giro di 6 giorni, con orchestre, voci liriche, brass band e rapper. Si comincerà venerdì con un doppio evento, alle 10 e alle 11.30, nel Salone da Ballo: il soprano Maria Eleonora Caminada, il baritono Giacomo Nanni e l’Orchestra da camera Canova diretta da Enrico Saverio Pagano porteranno in scena la commedia dell’arte in musica “Livietta e Tracollo“ di Giovanni Battista Pergolesi, opera che continua a divertire il pubblico di ogni età a quasi tre secoli dalla prima esecuzione.

Il concerto sarà dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, pensato per avvicinare i giovani all’opera lirica. "Il libretto – spiegano i promotori di Musique Royale – racconta le vicende, i travestimenti e i tentativi di truffa del goffo Tracollo, costantemente smascherato dall’astuta Livietta". Domenica 8 si cambierà atmosfera con il “Concerto di Natale - Danze dal regno di ghiaccio“, che si terrà alle 17 sempre nel Salone da Ballo: l’Orchestra Canova suonerà, in prima esecuzione assoluta, la composizione “Terpsichore Suite & Walking fuga“ scritta da Antonio Eros Negri come omaggio alle danze del Rinascimento europeo. Subito dopo verrà proposta la suite di Edvard Grieg “Dai tempi di Holberg“, dedicata al letterato Ludvig Holberg, di origini norvegesi ma danese di lingua e cultura. "L’opera – raccontano dall’associazione Musicamorfosi – unisce l’ispirazione legata alle danze barocche con una raffinata e intrigante rivisitazione della musica norvegese di tradizione settecentesca, che Grieg contribuì a diffondere in Europa. Tra venti glaciali, aurore boreali e atmosfere nordiche, il Salone da Ballo della Reggia si trasformerà così in una sorta di regno incantato dove passeggia pensierosa la Regina delle Nevi e, grazie alla raccolta di folk songs elaborata dal Danish String Quartet, gli spettatori si immergeranno nella musica popolare danese". Mercoledì 11, infine, l’evento “Techno Brass Composer“ con protagonisti il rapper milanese Vegas Jones e la fanfara urbana piemontese dei Bandakadabra, che fonderanno in un progetto unplugged l’hip hop, le strofe rap, il ritmo incalzante della techno e il suono potente degli ottoni. Biglietti d’ingresso 10 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket. La rassegna Musique Royale è organizzata dall’associazione Musicamorfosi in collaborazione con la Reggia di Monza e il Comune e col sostegno economico della Regione.