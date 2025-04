Spacciava eroina davanti alla stazione: pusher ancora nei guai

Erano in abiti civili quando lo hanno visto vendere eroina davanti alla stazione ferroviaria.

Operazione contro il traffico di droga degli agenti del nucleo Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale di Monza.

In transito lungo Corso Milano, hanno assistito a una cessione di droga tra due extracomunitari. L’intervento tempestivo degli agenti ha portato alla contestazione del possesso per uso personale all’acquirente, mentre il pusher di origine irachena è portato agli uffici del Comando. E qui le indagini hanno rivelato che era già recidivo per cessione di stupefacenti. Gli agenti hanno proceduto con la sua denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Da.Cr.