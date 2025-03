Spacciava alla stazione ferroviaria, arrestato giovane del Gambia

Un pusher arrestato in stazione. Dopo numerose segnalazioni pervenute al comando dela polizia locale, l’altro pomeriggio è stato organizzato dalla polizia locale un servizio mirato che ha visto coinvolto il Nost, il Nucleo operativo sicurezza territoriale, e l’unità cinofila, personale dell’ufficio radiomobile e dell’ufficio ambiente tutela del paesaggio. Intorno alle 7 è stato notato un giovane straniero a effettuare uno scambio con una persona di passaggio; quest’ultima, intercettata, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacente appena acquistata ed è stata segnalata alla prefettura per illecito amministrativo mentre il pusher veniva bloccato, identificato, perquisito e arrestato. Originario del Gambia, 22 anni, senza fissa dimora è risultato titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità. Ieri l’udienza di convalida dell’arresto. Al giovane, rimesso in libertà, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Monza.

Da.Cr.