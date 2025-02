Spacciatore in manette. In auto nascondeva 25 grammi di eroina

Un pusher 37enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri mentre cedeva sostanza stupefacente nel Parco delle Groane a Lentate sul Seveso. Durante un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari, nel transitare in via Oberdan, nelle immediate vicinanze alla zona boschiva del Parco delle Groane, hanno sorpreso un giovane a bordo di un’auto in sosta, intento a dialogare attraverso il finestrino abbassato con un altro individuo, che stava in piedi all’estern e il quale, alla vista delle Forze dell’ordine, si è allontanato frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia. In auto nascondeva 25 grammi di eroina, posta sotto sequestro. Arrestato, ha patteggiato due anni di reclusione e una multa di 2.000 euro, com il beneficio della sospensione condizionale.

Son.Ron.