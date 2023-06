Spaccia in bici sul canale Inseguito e preso

Lo spacciatore della bicicletta.

Venerdì sera alle 20.30 è arrivata una segnalazione che indicava un uomo di origini straniere, in sella a una bicicletta, che stava spacciando droga in via Valsugana vicino al canale Villoresi. Dopo qualche minuto, due Volanti lo hanno sorpreso in via Monte San Gabriele a prelevare qualcosa da alcuni parapetti tubolari in acciaio che costeggiano il canale.

Resosi contro di essere seguito dalla polizia, l’uomo ha tentato di fuggire imboccando contro mano diverse vie gettando a terra un pacchetto. Intercettato in via San Gottardo, i poliziotti lo hanno alla fine bloccato e hanno ripercorso a ritroso la via per recuperare quello che aveva gettato. Si trattava di 5 confezioni di cocaina. Altre 8 sono state recuperate fra i tubolari del canale.

L’uomo, identificato per un cittadino marocchino di 35 anni, aveva anche 335 euro, suddivisi in tagli da 50, 20, 10 e 5 euro. Il 35enne, senza una fissa dimora e irregolare sul Territorio Nazionale, è risultato essere stato già arrestato lo scorso 10 gennaio per spaccio di droga. Tratto di nuovo in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza, nella mattinata di sabato si è svolta l’udienza per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Il Questore ha quindi attivato l’Ufficio Immigrazione che ha richiesto e ottenuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’allontanamento dal territorio.

Pertanto è stato disposto il collocamento al Cpr di Gradisca d’Isonzo.

Dario Crippa