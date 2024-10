Spaccia eroina a San Rocco sotto gli occhi dei vigili appostati

L’ultimo episodio, qualche giorno fa, quando hanno messo le mani su un “tipo” sospetto sulla cinquantina che da giorni si aggirava dalle parti del quartiere San Rocco. Era un algerino e addosso aveva due dosi di eroina: la prima l’ha ceduta sotto gli occhi degli stessi agenti della polizia locale che lo stavano tenendo d’occhio di nascosto e il caso è stato chiuso così, con un paio di manette. Ma non è stato l’unico episodio, l’unico arresto effettuato nei mesi scorsi dalla polizia loale di Monza. Sono infatti stati complessivamente tredici gli arresti operati dalla polizia locale a Monza nel corso di quest’anno, con un incremento netto rispetto ai contro i 4 avvenuti nell’arco del 2023. "Un dato, questo - commentano dal Comune - che, essendo risultato stabile il numero di reati denunciati, evidenzia l’incremento dell’attività di contrasto all’illegalità, contribuendo alla crescita della sicurezza reale in città". Nella giornata di martedì,come si diceva, gli agenti hanno arrestato per detenzione e spaccio di eroina un uomo già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per il medesimo reato. Arresto poi convalidato dal Giudice con applicazione della misura del divieto di dimora nelle province di Monza Brianza e di Milano. Non solo arresti, tuttavia, ma anche denunce e sempre per questioni di droga. A settembre, durante un controllo con l’unità cinofila in dotazione alla polizia locale, nel piazzale della stazione ferroviaria a bordo di un autobus di linea pieno di studenti, gli agenti avevano intercettato uno di loro con 17 grammi di hashish in tasca e un coltellino impregnato della stesa sostanza stupefacente evidentemente appena utilizzato per dividere le dosi da vendere ai compagni. Da inizio anno, sono state accertate 353 violazioni del regolamento di Polizia urbana. Sono ad oggi 473 le comunicazioni di notizie di reato totali, numero che comprende le 13 persone fino ad ora tratte in arresto.

Ammontano invece a 40 gli ordini di allontanamento. Il Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale (Nost) ha nel complesso controllato e identificato 452 persone mentre sono 184 le identificazioni effettuate nel centro di Monza.I super-vigili di Monza fanno anche un’analisi: le persone sottoposte a controlli dal Nost provengono per il 25% da Monza, per il 25% dalla provincia di Monza e della Brianza e, per la restante metà, si tratta di persone provenienti da fuori dai confini provinciali. "La crescita del numero degli arresti a fronte di dati stabili sui reati denunciati - osserva l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia - è un segno di come la reattività delle istituzioni renda Monza una città più sicura, al contrario di quanto sostenuto da chi semina allarmismo sperando di orientare al ribasso la sicurezza percepita".

Da.Cr.