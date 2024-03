Sottopasso: ad aprile il progetto

La zona del sottopasso di via Indipendenza aspetta da tempo una riqualificazione definitiva. È atteso per aprile il progetto preliminare con cui l’amministrazione comunale conta di dare un nuovo volto alla zona centrale in corrispondenza del sottopasso di via Indipendenza.

Da mesi in superficie c’è un cantiere aperto per lavori e l’immagine attuale è poco decorosa. La capogruppo del Polo civico per Meda, Rina Del Pero, bacchetta: "Il sottopasso che unisce corso Matteotti a via Indipendenza è da sempre, purtroppo, l’immagine di una scarsa manutenzione, pur essendo il biglietto da visita per il centro. Bastano poche gocce di poggia e i tombini creano una barriera invalicabile. Quanto dobbiamo attendere per un ripristino? Inoltre, il sottopasso viene utilizzato da anziani e persone con la carrozzina". Il sindaco Luca Santambrogio (nella foto) replica: "Il progetto preliminare potrebbe arrivare per fine aprile. Con questo vogliamo dare un’immagine molto diversa alla zona della stazione. Oggi chi vi arriva vede un groviglio di auto e asfalto: in futuro vogliamo rendere quest’area pedonabile e più verde, non dimenticando i parcheggi. Al momento, non stiamo procedendo con l’asfaltatura perché in futuro prevediamo di realizzare un’area a verde, lasciando comunque uno spazio a dotazione parcheggi, importante per chi va a prendere il treno. Dovremo risolvere anche l’annoso problema degli allagamenti dovuto a un guasto delle pompe che non scaricano l’acqua".

Sonia Ronconi