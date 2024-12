Sotto l’albero di Natale. Tazze, candele e dolci per aiutare chi soffre

Tante idee da mettere sotto l’albero di Natale per sostenere le iniziative benefiche lanciate dalle associazioni del territorio che hanno scelto di mettersi al servizio dei più fragili.

La cooperativa La Nuova Famiglia di Monza ha avviato una collaborazione con l’azienda agricola La Collina di Francesco Minotti, di Mariano Comense. I ragazzi hanno preparato con cura e dedizione dei pacchi natalizi solidali contenenti prodotti tipici delle Alpi lombarde.

Ogni pacco è stato confezionato dai ragazzi della cooperativa, offrendo loro un’opportunità di crescita e inclusione.

Il ricavato servirà a finanziare attività ed esperienze extra per i ragazzi, arricchendo il loro percorso educativo e sociale. Per contatti scivere a: cestisolidali.nuovafamiglia@gmail.com oppure 338 19 16 674 (lunedì 9 -14, martedì 9 -19, mercoledì 14-20:30) e whatsapp: 338 19 16 674.

La Piramide Servizi di Arcore presenta ben tre cataloghi di prodotti creati nel Centro socio educativo La Vite dalle espertissime mani delle persone, con e senza disabilità, che vi fanno riferimento.

Tra le proposte di regalo solidale biscotti di Natale, tazze decorate, biglietti, segnalibri e calamite. https://volontariatoarcore.wordpress.com/2024/11/13/a-natale-regala-la-vite/.

"Sotto l’albero della fragilità" è il titolo del catalogo proposto dalla Coopertiva La Meridiana, punto di riferimento per la cura dei più anziani e di persone affette da Sla e da Alzheimer.

Ai più tradizionali cesti natalizi, di differenti dimensioni, quest’anno la cooperativa affianca la possibilità di regalare biglietti e e-card personalizzabili. https://cooplameridiana.it/wp-content/uploads/2024/11/Catalogo-Natale-2024_DEF.pdf.

Il Comitato Maria Letizia Verga, impegnato nella cura di bambini e adolescenti affetti da malattie ematoncologiche, chiama a raccolta. "Sostienici scegliendo i nostri prodotti solidali – dicono i volontari – il cioccolato, i cesti natalizi, gli auguri e le donazioni liberali". I dettagli:https://comitatomarialetiziaverga.it/sostienici/raccolta-fondi/natale/.

"Con i doni natalizi di Freemoving – invita il presidente Luca Aronica – ci aiuterete nella raccolta fondi a sostegno delle nostre attività sportive con i disabili visivi: in particolare, per le trasferte che dovremo sostenere il prossimo anno per partecipare ai nostri campionati e per l’acquisto di un pulmino di cui abbiamo urgentemente bisogno".

La onlus propone per quest’anno candele profumate, disponibili in diverse fragranze. Contattatto di Luca: segreteria@asdfreemoving.it e 349/1442522 .

Lilt Milano Monza Brianza propone pandoro, panettone e pasta di meliga (farina di mais fioretto) da scegliere sul sito https://www.legatumori.mi.it/donazioni/40-regali-di-natale.

Intensivamente Insieme Odv (assistenza ai neonati ricoverati al San Gerardo e alle famiglie) propone i prodotti della tradizione come il panettone classico o al cioccolato fondente, cioccolato equo solidale, birra, candele profumate, miele biologico, mug, decorazioni e biglietti di auguri.

Per informazioni: https://www.intensivamenteinsieme.it/natale-solidale/.

C.B.