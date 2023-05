Sosta selvaggia, è giro di vite

Stop alla sosta selvaggia in via Martiri delle Foibe dove ogni giorno, fin dalla mattina, si creano intralci e difficoltà alla circolazione a causa delle auto lasciate ovunque ci sia un po’ di spazio, senza rispettare la segnaletica. È un problema che riguarda in particolare il parcheggio di superficie adiacente al centro polidiagnostico Synlab Cam, circa una cinquantina di posti gratuiti e senza limitazioni orarie esterni all’ingresso dell’autosilo presente nella struttura che invece è a pagamento. Si tratta di due parcheggi di proprietà del Comune e settimana scorsa per mettere ordine alla situazione, l’Amministrazione ha approvato di dare in gestione alla propria società Monza Mobilità anche l’area esterna per regolamentarne gli accessi e le modalità d’uso. L’obiettivo per il parcheggio di superficie è favorire la rotazione dei posti ed evitare la sosta irregolare, mentre è in corso di valutazione se renderlo o meno a pagamento.