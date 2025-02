Sos resistenza agli antibiotici. Una task-force per l’emergenza grazie a università e ospedale

Resistenza agli antibiotici, Asst Brianza e Bicocca in campo per sorvegliare e sensibilizzare operatori sanitari e medici di famiglia su un tema cruciale. In cattedra, la Microbiologia e Virologia, l’unità organizzativa nata a fine 2022 a Vimercate che porta a termine più 400mila prestazioni l’anno e ospita la scuola di specializzazione dell’università. Un fiore all’occhiello nel panorama aziendale, una reputazione consolidata in poco tempo grazie "a investimenti sul personale, know-how, tecnologie e formazione".

Così il laboratorio diretto da Pierluigi Congedo ha cominciato a costruire un progetto ambizioso, che parte da un assioma: "L’importanza di una diagnosi tempestiva e il monitoraggio delle principali patologie infettive sul territorio". Un’eredità della pandemia. La struttura risponde alle richieste degli ambulatori e dei reparti di degenza di tutta l’azienda, garantendo una presenza 7 giorni su 7 e la disponibilità notturna in caso di urgenze. Questo grazie anche a un reclutamento che ha permesso al team di svilupparsi e oggi conta sei dottori, tre specializzandi e 12 tecnici di laboratorio coordinati da Simone Gasparini.

La collaborazione a livello accademico dimostra quanto la struttura di casa sia una fucina di eccellenza. L’unità ospita studenti e tirocinanti sia del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico che della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia della Bicocca e qualche settimana fa un seminario condiviso aperto ha messo l’università a disposizione degli operatori del territorio.

Guardando avanti, "si punta a rafforzare le sinergie per garantire una rilevazione ancora più veloce delle infezioni e ad arricchire il parco macchine". "L’evoluzione del laboratorio conferma l’intuizione originaria ed è in linea con il nostro Piano strategico – sottolinea Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale dell’Azienda –. L’investimento in innovazione e tecnologia è uno dei tasselli fondamentali per migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi e soprattutto rispondere in maniera sempre più adeguata ai bisogni della nostra area e dei nostri pazienti".