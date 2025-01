Sorrisi e riflessioni. Il cinema per i bimbi

Quattro appuntamenti col cinema per bambini e con la sua capacità di raccontare storie ed emozioni, per divertirsi e riflettere. Prenderà il via questo weekend a Desio la prima edizione della rassegna “Cinema Animazione Stendhal“, che proporrà fino ad aprile 4 proiezioni dedicate ai bimbi dai 6 anni. L’iniziativa, organizzata da Comune e cooperativa Mondovisione, punta a valorizzare l’offerta culturale dello Spazio Stendhal, all’interno di Villa Tittoni. Si comincerà domenica alle 16 con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia“ di Lorenzo Mattotti, basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il 2 febbraio toccherà a “Encanto“, ambientato tra le montagne della Colombia; il 2 marzo a “Ainbo - Spirito dell’Amazzonia“ e il 6 aprile a “Lorax - Il Guardiano della Foresta“. Biglietto d’ingresso 5 euro.